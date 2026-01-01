Трима 17-годишни младежи от Шумен са задържани за притежание на наркотични вещества и техни аналози. При полицейска проверка са иззети три електронни устройства за пушене и около 75 грама течност, за която има данни, че съдържа наркотични вещества.

Проверката е извършена на 10 октомври около 17:45 часа в района на кръстовището между квартал „Дивдядово“ и село Мараш. Автомобилът „Пежо“ с шуменска регистрация бил спрян от криминалисти след получена оперативна информация. Зад волана била 18-годишна жена от Шумен, а в колата пътували тримата непълнолетни.

У младежите са открити и иззети три електронни устройства за пушене с течност, за която има съмнения, че е наркотична. Иззети са и три контейнера с общо около 75 грама течност за електронни устройства.

Тримата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс.