Четири бързи производства са образувани след специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборните права на гражданите, каза говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР – Кюстендил Катя Табачка.

Проверени са 20 души и 28 моторни превозни средства, а на четирима души са връчени предупредителни протоколи. При извършените процесуални действия са открити и иззети голямо количество цигари без български акцизен бандерол, незаконно притежаван пистолет Екол и части от друг, три флакона въглероден диоксид и лична карта, принадлежаща на друго лице.

Операцията е проведена на 10 октомври на територията на Районното управление в Кюстендил и е продължила от 10:00 до 14:00 ч. В нея са участвали и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.