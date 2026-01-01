38-годишен мъж е пострадал при нападение в района на Централните градски хали в Русе. По негови данни той е бил нападнат от двама млади мъже, докато се прибирал пеша след гостуване.

Сигналът за сбиването е получен в ОДМВР – бна 11 октомври в 03:16 часа. При пристигането си полицейски екип от Първо районно управление открил пострадалия на пейка срещу банков клон на бул. „Цар Освободител“.

Мъжът е транспортиран до УМБАЛ „Канев“, където при медицински преглед са установени травми по лицето и тялото.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършени са първоначални процесуално-следствени действия, а разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Русе.