Общо 8 640 000 къса цигари без български акцизен бандерол са открити във втория задържан камион на граничния преход „Кулата“. Тютюневите изделия, разпределени в 432 000 кутии от три търговски марки, са на стойност 1 644 840 евро.

Нарушението бе установено на 8 октомври 2026 г. при проверка на товарна композиция с полски регистрационни номера, влизаща в България от Гърция.

Митническите служители открили цигарите, укрити зад кашони с чувалчета корнфлейкс и пакети кадаиф. След разтоварването били установени 24 палета с кашони, съдържащи тютюневите изделия.

По случая като обвиняеми са привлечени двама полски граждани – Г.Ф. и А.П. По искане на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът е постановил спрямо тях мярка за неотклонение „задържане под стража“. Определенията могат да бъдат обжалвани пред Окръжния съд в Благоевград.

За задържането на камиона беше съобщено на брифинг в петък, на който бяха представени резултатите от операция „Прометей“ на Агенция „Митници“ срещу нелегалния трафик на тютюневи изделия. По време на събитието бяха огласени подробности за три случая на задържани цигари, включително и за друг камион, спрян на граничния преход „Кулата“.