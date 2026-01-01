Близо 25 милиона къса с цигари са задържани в рамките на двудневна операция на няколко пункта и гранични преходи. Два от камионите са задържани на "Лесово", а другите два на граничен преход "Кулата", съобщи на брифинг Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“.

Агенция „Митници“

Това са най-големите задържания на цигари съответно и на двата пункта, резултатът от цялата операция е безпрецедентен за България, каза още той. Бакалов допълни, че за първи път е установен метод на трафикиране на цигари подобен на използвания при наркотиците, т.е. след една голяма пратка се движи втора. Той подчерта доброто взаимодействие с органите на прокуратурата.Започнати са две разследвания.

Районният прокурор на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка каза, че по случая от "Кулата" привлечен към наказателна отговорност е водачът на автомобила, който е неосъждан до момента. Той е задържан за срок до 72 часа, взета е мярка "задържане под стража".

Бакалов каза, че двата случая на "Лесово" и на "Кулата" са абсолютно идентични. Методът се използва от различни наркотрафикантски организации.