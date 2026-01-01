Асен Василев от „Продължаваме промяната“ коментира резултатите от балотажа и представянето на Андрей Гюров и Георги Кандев - кандидатите за президент и вицепрезидент.

„Почти удвояване на резултата за Андрей Гюров. Партиите, които подкрепиха Йотова, имаха почти 1,8 милиона гласа, тоест има отдръпване от 800 хиляди гласа“, заяви Василев.

На въпрос какво не е достигнало на Гюров, той отговори, че не е имало достатъчно голяма мобилизация и повече хора е трябвало да излязат да гласуват.

Гласовете на ГЕРБ и ДПС не са били решаващи според Василев

Според Василев данните от екзитполовете опровергават две твърдения, които се налагаха в последните дни преди вота.

Първото е за вота на ГЕРБ. „Колкото хора са излезли да гласуват от ГЕРБ на първи тур, толкова са излезли и на втори“, заяви той.

Второто е за вота на ДПС. По думите му една трета от избирателите на партията са гласували на балотажа, като малко над половината са подкрепили Андрей Гюров, а около 40 на сто - Илиана Йотова.

„В общи линии не са решаващи нито за единия, нито за другия кандидат“, заключи Василев.

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По думите му тези твърдения са повлияли на вота.

„Нека да изчакаме окончателните резултати. Не очаквам да има обрат в това кой печели“, каза още Асен Василев.

„Не съм говорил с Гюров“

Попитан дали е разговарял с Андрей Гюров след края на изборния ден, Василев отговори кратко: „Не съм говорил с господин Гюров до момента.“

Той подчерта, че „Продължаваме промяната“ следва собствен курс - икономически и политически, и се позова на последни изследвания, според които партията е втора политическа сила и без гласовете на „Демократична България“.

„Смятаме да продължим да се борим за това българските граждани да бъдат максимално защитени, техните доходи да бъдат максимално защитени“, каза още той.

Ако бюджетът ощетява гражданите, ще използваме всички средства за промяната му

Василев заяви, че ако бюджетът не е в интерес на българските граждани, трябва да бъдат направени съответните корекции или да се използват всички парламентарни и извънпарламентарни средства за промяната му.

По думите му при мнозинство от 131 гласа управляващите не се съобразяват с мнението на синдикатите, работодателите и опозицията. Той определи президента като „де факто гумен печат“, който дори не налага вето.

Василев посочи, че гражданите могат да изразят недоволството си на площада, ако не одобряват заложеното в бюджета.

Той заяви, че няма как да коментира конкретни притеснения, преди да бъдат публикувани окончателните документи. Според него забавянето им е „изключително неуважение към българските граждани“.

По отношение на възможността за нови протести и действията на ПП като опозиция Василев заяви, че партията винаги е изразявала позиция, когато даден бюджет ощетява гражданите, независимо кой управлява.