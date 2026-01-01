Възрастен мъж пострада при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Около 19:00 ч. тази вечер, докато пресичал улица „Дунав“ в района между хотел „Централ“ и магазин „Билла“, 78-годишният пешеходец е бил блъснат от таксиметров автомобил, управляван от 64-годишен шофьор от село Пороище.

Пострадалият е транспортиран в болницата в града, където към момента се изяснява състоянието му. На местопроизшествието се извършва оглед, допълват от ОД на МВР в Разград.

Жена е в болница, след като беше блъсната на пешеходна в Разград

На 19 октомври пешеходка пострада при пътнотранспортно произшествие в Разград.

От полицията напомнят, че през есента и зимата пешеходците трябва да бъдат особено внимателни, тъй като при дъжд, мъгла и намалена осветеност са по-трудно забележими. Те трябва да пресичат на определените за това места и да не използват устройства, които отвличат вниманието им.