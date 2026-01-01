Кандидатът за вицепрезидент и дългогодишен генерален директор на БТА Кирил Вълчев упражни правото си на глас на президентските избори в Първа английска езикова гимназия в София.

Той поздрави българите по повод Деня на народните будители и подчерта значението на родния език, историята и националната идентичност.

„Днес гласуваме за своя род и език, с който аз много се гордея“, заяви Вълчев. Той припомни завета на Паисий Хилендарски българите да не се срамуват от своето, да не се увличат сляпо по чуждото и да познават историята си.

Вълчев призова гражданите да участват активно във вота, като отбеляза, че гласуването за институциите на държавата е израз на отговорност към нейното бъдеще. По думите му първият тур не е успял да мотивира достатъчно избиратели, но има признаци за по-висока активност на балотажа.

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че основна задача пред политиците и институциите е да търсят съгласие чрез диалог, а не да задълбочават разделението в обществото.

„Наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът“, посочи той.

Вълчев изрази надежда, че до края на изборния ден повече българи ще отидат до урните. Според него страната има нужда от промяна в обществената атмосфера – от повече разговори и търсене на общи решения вместо конфронтация.

„Да започнем да разговаряме, а не да се караме. Да търсим съгласие, а не причини да се разделяме“, призова Кирил Вълчев.