Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов коментира на брифинг повишената цена на природния газ. "Цената стана повод определени опозиционни сили да критикуват и да се опитват да прикрият провала си на изборите с манипулативни внушения. Предизборната кампания свърши. Лъжите трябва да престанат", каза той.

Проданов обясни, че обявеното решение за повишение цената на газа е регулаторно решение на КЕВР. "Абсолютно е несъстоятелно да се твърди, че правителството може да контролира този тайминг и да влияе на решенията на независимия регулатор", обясни той.

"България не може едностранно да променя цените на природния газ. Поскъпването на природния газ на глобалния пазар е обективна реалност. Въпреки това, след повишението, цената остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Това категорично показва, че правителството прави всичко необходимо, за да гарантира конкурентноспособни цени на газа за българския бизнес", каза той.

По думите му опозицията умишлено не прави връзка между две неща - пазарна цена на природния газ и регулираните цени за крайни битови потребители. "По никакъв начин увеличението на цената на газа няма да повлияе върху сметките за ток и сметките за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го потвърждаваме. Те ще останат такива, каквито са", обясни Проданов.

Той коментира и държавния бюджет на страната. Той припомни, че преди няколко месеца, когато са предложили проект на държавния бюджет за 2026 година, е имало много критики дали залoжените приходи и разходи са реалистични.