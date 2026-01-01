Сигурността е основна и задължителна предпоставка за развитието на Дунавския регион. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването на 15-ия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Форумът се провежда днес и утре в София.

Преди да говорим за икономически растеж, трябва да поставим темата за сигурността, посочи министърът. По думите му новите форми на организирана престъпност, хибридните заплахи и незаконната миграция изискват общи действия и оперативна съвместимост.

Демерджиев заяви, че от създаването си преди 15 години Дунавската стратегия развива своя потенциал като уникална платформа за сътрудничество. Той подчерта възможностите на този формат за насърчаване на икономическия растеж, свързаността, иновациите и сигурността в региона.

Приоритетна област „Сигурност“, координирана съвместно от България и Бавария, се е утвърдила като работеща платформа за сътрудничество, експертен обмен и постигане на оперативни резултати между правоохранителните органи, посочи министърът. Той благодари на баварския министър на вътрешните работи, спорта и интеграцията Йоахим Херман за дългогодишното сътрудничество.

Демерджиев припомни, че на 29 юни тази година двамата са открили четвъртата конференция на министрите на вътрешните работи от Дунавския регион. По думите му в рамките на двудневната конференция са обменени виждания и са набелязани действия в отговор на новите заплахи за сигурността. Заключенията ѝ потвърждават политическия ангажимент за задълбочаване на полицейското сътрудничество, усъвършенстване на граничния контрол и съвместна борба с тежките престъпления в региона, добави той.

Като друго събитие в областта на сигурността министърът открои семинар за борбата с домашното насилие в Дунавския регион, състоял се на 24 и 25 септември в София с участието на представители на 11 дунавски държави. Той посочи и активното участие на всички 14 държави в работата на управителната група на приоритетната област.

Устойчивостта и просперитетът на Дунавския регион са възможни само там, където гражданите се чувстват защитени, заяви Демерджиев. Според него постигнатото на министерско равнище трябва да продължи да се превръща в конкретни и видими действия, а сигурността да остане сред най-високите приоритети в европейския дневен ред.