След поредица от неочаквани обрати в заплетените индивидуални дуели Ураганите и Канарите се отправят към Арената на “Игри на волята” за ново предизвикателство тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще се впуснат в оспорвана битка за неприкосновеност, в която вниманието към детайла и точността ще донесат крайната победа.

В отбора на Канарите ще видим отново пленената Юлия, която се върна обратно при Зелените след загуба в капитанския сблъсък. Към кой от двата съюза в Изолатора ще се присъедини тя?

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В лагера на Сините пък първи тест за лоялност ще трябва да премине танцьорът Боян. След като бе приет в коалицията на Симона, Пепи и Елица, те ще разчитат на неговата подкрепа при избора за нов капитан на племето. Какво решение ще вземе той?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.