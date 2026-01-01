Неочакван обрат беляза капитанската битка в “Игри на волята” тази вечер. След категоричен успех в дуела, лидерът на Зелените Иван получи правото да плени своята съперничка Юлия и да я върне обратно в отбора на Канарите. За победата си строителят заслужи още награда от 50 златни гроша и знамето на Ураганите.

На Арената се проведе и още един напрегнат сблъсък. Обитателите на Вишката Йордан и Александра премериха сили в заплетено съревнование за спасение, в което триумфира актьорът. Той ще продължи да обитава най-новата територия в играта, очаквайки следващия си опонент по пътя към финалите.

Елиминираната Александра даде своето първо интервю пред водещата на подкаста “След Игрите” - Симона Ръждавичка. Там студентката споделя любопитни детайли за съюзите и разделенията сред Канарите, има ли тръпка между нея и Иван, как ѝ се е отразил престоят във Вишката и коя дама от женските коалиции е нейният фаворит за победител. Епизодът е наличен във NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре от 20:00 ч. по NOVA Ураганите ще трябва да изберат своя нов капитан и да влязат в ожесточена битка за неприкосновеност срещу Канарите в опит да предотвратят нова загуба на воин.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.