Бедственото положение в община Шабла се отменя от 16:00 часа.

Това съобщи кметът на общината Мариян Жечев. Обстановката на територията на общината вече е напълно нормална. Няма валежи, а нивата на деретата са спаднали значително.

След наводненията в Шабла започва отводняване, над 120 л/кв. м паднаха край Царево (ВИДЕО)

Започнало е възстановяването на местата, където е необходимо, както и описването на нанесени щети. Екипи на Общината извършват обходи и дейности по отводняване.

БТА

Към момента се работи по отводняването на мазе в село Захари Стояново. Общинското предприятие и доброволци почистват улиците. Няма наводнени жилищни сгради.

БТА

Електрозахранването в село Пролез, където сутринта е имало прекъсване, вече е възстановено. Няма проблеми с електричеството в останалите населени места.

БТА

"Не са засегнати съоръжения от ВиК инфраструктурата, помпените станции работят нормално и няма данни за проблеми с водоснабдяването или опасност от замърсяване на питейната вода", каза още Мариян Жечев.

Бедствено положение в Шабла: Дере преля и заля къщи, евакуираха хора (ВИДЕО/СНИМКИ)

Кметът благодари на Областната дирекция на МВР, на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на доброволците и на гражданите за оказаното съдействие и спокойствието по време на кризисната ситуация.

БТА

БТА