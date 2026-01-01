В сряда над страната ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спрат. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен до силен от север-североизток, а в края на деня в Източна България ще отслабва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в района на София - около 8°.

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Червен код за значителни валежи с количества над 65 mm е обявен в област Бургас. Вятърът в Бургаско ще бъде с пориви 15-20 m/s, а вълнението на морето ще достига 4-5 бала.

Оранжев код за значителни валежи с количества между 20 и 35 mm, а на отделни места и до 60 mm е обявен за областите Сливен и Ямбол.

Жълт код за значителни валежи с количества до 30 mm е обявен за 9 области. Това са Габрово, Велико Търново, Разград, Русе, Силистра, Шумен, Търговище, Добрич и Варна. Вятърът в областите Добрич и Бургас ще бъде с пориви до 15-20 m/s.

НИМХ

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали почти през целия ден, по високите части валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

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По Черноморието ще бъде облачно. Валежите от дъжд ще продължат, като главно по южното крайбрежие преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.