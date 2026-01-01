Интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Шестнадесет души, които са били в застрашени от водата имоти, са евакуирани. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи, това каза за медиите директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Добрич, комисар Дарин Димитров.

По думите му обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла. Водата от дерето, което преминава през града, е излязла от коритото си и е заляла имоти в по-ниските части. Причината за наводненията са обилните дъждове.



Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони, които могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да възпрепятстват оттичането, добави комисар Димитров.



След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта. Предвижда се почистването на дерето да продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони да бъдат предупредени и при необходимост да се евакуират.

През нощта е планирано съвместни екипи на пожарната и полицията да извършват обходи и да следят нивата на водата, за да могат да реагират своевременно при евентуална опасност.

Комисар Дарин Димитров посочи, че в областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. По информация на оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.

От община Шабла призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни заради усложнената метеорологична обстановка и интензивните валежи.

От местната администрация предупреждават хората да избягват ниските части на населените места и районите, в които има опасност от събиране на вода и локални наводнения. Препоръчва се да следят официалната информация за времето, да избягват рискови пътувания и да не преминават през наводнени участъци и пътища.

От общината призовават гражданите да спазват указанията на компетентните органи и да поставят на първо място собствената си безопасност и тази на близките си.

За наводнен участък от пътя към Камен бряг сигнализира мъж в социалните мрежи.

По-рано през деня от Областната администрация в Добрич съобщиха, че заради наводнен пътен участък от 1:00 до 4:00 часа тази сутрин частично е било затворено движението по пътя Шабла – Дуранкулак.

В района на село Спасово е измерено най-голямото количество валежи в област Добрич за последните 24 часа – 157,5 литра на квадратен метър. Данните са от валежомерните станции в региона и обхващат периода до тази сутрин, съобщиха от Областната администрация.

В останалите станции са отчетени следните количества: в Шабла– 94,7 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 113, в Каварна – 61,2, в Оброчище – 65,4, в град Добрич – 58,3, в Калиакра – 47,5, в Крушари – 31,4, в Тервел – 15, в Карапелит – 14, а във Владимирово – 13,1 литра на квадратен метър.

През вчерашния ден са подадени около десет сигнала за паднали дървета в различни части на областта.

В областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково днес е обявен червен код за опасно време. Очакват се над 65 литра дъжд на квадратен метър за денонощие, както и силен вятър със скорост до 69 км/ч и пориви до 90 км/ч., предупреждението за силен вятър не обхваща само област Смолян.

НИМХ

В област Добрич е обявен жълт код за значителни валежи и силен вятър и в сряда.