Районната прокуратура в Габрово започна проверка за смъртта на бездомно куче, блъснато от автомобил в Севлиево. Инцидентът е станал на 31 октомври около 15:25 часа на улица в града, съобщиха от държавното обвинение.

На 3 ноември в прокуратурата са постъпили материали от полицията по случая, след което незабавно е образувана прокурорска преписка.

Наблюдаващ прокурор е възложил на Районното управление в Севлиево да изясни обстоятелствата около инцидента. Дадени са конкретни указания и е определен срок за приключване на проверката.

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От прокуратурата посочват, че през последните три години активно са работили по случаи на насилие над животни.

За този период са образувани 18 досъдебни производства за престъпления срещу гръбначни животни. Пет от делата са внесени в съда с обвинения срещу общо петима души.

Всички подсъдими по тези дела са признати за виновни и осъдени. Наложени са им условни присъди лишаване от свобода и глоби.