42-годишен мъж от Ловеч е блъснал бездомно куче с автомобила си в Севлиево. Животното е починало от удара, съобщиха от полицията в Габрово.

Случаят е от 31 октомври.

Полицията е започнала проверка по разпореждане на директора на ОДМВР- Габрово старши комисар Илиян Иванов. До нея се стигнало след публикация в социалните мрежи, а впоследствие в Районното управление в Севлиево били подадени и сигнали от граждани.

Мъжът, прегазил кучето в София, не е задържан (ВИДЕО)

Униформените са снети сведения и са прегледали записите от камерите за видеонаблюдение в района. При проверката е установено и че по автомобила има изменение в техническата конструкция. Заради това колата е спряна от движение.

На водача е съставено административнонаказателно производство. След събирането на всички материали преписката ще бъде изпратена в Районната прокуратура.