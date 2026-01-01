Гарантирането на мира и сигурността е общ приоритет за България и Саудитска Арабия. Това заявиха министър-председателят Румен Радев и министърът на вътрешните работи на Кралство Саудитска Арабия принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд по време на среща в Министерския съвет.

В разговорите участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

„Кралство Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток и ключов партньор на България в Персийския залив“, заяви премиерът Румен Радев.

Той потвърди подкрепата на България за дипломатическите усилия на Саудитска Арабия за деескалация на напрежението и прекратяване на военните действия в Близкия изток. Радев осъди и атаките срещу гражданската инфраструктура в кралството, довели до жертви и ранени.

Потенциал за разширяване на сътрудничеството

Премиерът открои значителния потенциал за развитие на двустранните отношения в областта на инвестициите, търговията, транспорта, науката, образованието, отбранителната индустрия и енергетиката.

„Тази визита е не само израз на приятелството между нашите страни, но и възможност за засилване на сътрудничеството ни в борбата с организираната престъпност и тероризма, за разширяване на информационния обмен и за обединяване на усилията ни в защитата на критичната инфраструктура и гражданите“, заяви Румен Радев.

Той подчерта значението на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност със съседните региони за укрепване на стабилността, гарантиране на надеждни вериги на доставки и осигуряване на енергийни ресурси за Европа.

В този контекст премиерът акцентира върху значението на участието на Саудитска Арабия в предстоящата среща на високо равнище в България, посветена на свързаността. Сред основанията за това е предложението на кралството за доставки на енергийни суровини, които биха допринесли за изграждането на нов коридор за енергийна диверсификация към Европа.

Саудитска Арабия заяви готовност за по-високо равнище на отношенията

От своя страна принц Абдулазиз Бин Сауд Бин Наиф Бин Абдулазиз Ал Сауд заяви готовност за издигане на отношенията между България и Саудитска Арабия на ново, по-високо равнище.

Той посочи, че в рамките на срещата си с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев са обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и противодействието на тероризма.

„Сегашната политическа стабилност в България отваря нови възможности за сътрудничество и в много други области от взаимен интерес“, допълни саудитският министър.