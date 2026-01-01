Минималната месечна работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., а минималната часова – 3,98 евро. Размерите са определени при нормална продължителност на работното време от 8 часа и петдневна работна седмица, като месечната сума се отнася за пълен работен месец.

Новите размери са определени с Постановление № 235 на Министерския съвет от 29 октомври 2026 г., обнародвано в брой 100 на „Държавен вестник“ от 3 ноември 2026 г. Документът е подписан от министър-председателя Румен Радев и е приет на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съобщава Vesti.bg.

Новият размер заменя досегашния от 620,20 евро, действащ от 1 януари 2026 г. Това означава увеличение с 39,80 евро месечно.

Какво се променя за държавната администрация

Постановлението променя и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. В двете ѝ приложения числата 620,2, 640 и 652 навсякъде се заменят с 660.

Правителството предлага 660 евро минималната заплата от 1 януари 2027 година

Необходимите средства за изпълнението на постановлението в бюджетните организации ще се осигуряват в рамките на утвърдените им разходи.

Субсидираната заетост също минава на 660 евро

До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2027 г. субсидираното от държавния бюджет възнаграждение на хората, наети на минимална заплата по насърчителните мерки и програмите за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, ще бъде 660 евро за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 3,98 евро на час.

Същият размер се прилага и за наетите с висше образование по националните програми „Помощ за пенсиониране“, „Мелпомена“ и Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2027 г.