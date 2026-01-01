Започна ремонтът на първите два километра от изключително рисковия участък на път I-1 София – Перник при Владая. От днес, в 10:30 ч., отсечката от разклона за Владая до гара Владая е затворена за движение.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на инспекция на началото на ремонтните дейности. По думите му обновяването ще продължи около 20 дни, като при благоприятни метеорологични условия се очаква да приключи до 22 ноември.

Ремонт затваря изцяло пътя София – Перник през Владая за три седмици

„Това беше един от участъците, наситен с много пътнотранспортни произшествия. Асфалтът се беше превърнал в почти ледена пързалка, а с идването на зимния сезон проблемът щеше да стане твърде сериозен“, коментира Шишков.

Ремонтът предвижда обновяване на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, почистване на водостоците, поставяне на нови бордюри, мантинели, пътни знаци и маркировка. Ще бъдат монтирани и ограничителни колчета за подобряване на организацията и безопасността на движението.

Министърът посочи, че финансирането е осигурено, а анализите са показали, че съществуващата настилка не отговаря на необходимите изисквания. По думите му отсечката е ремонтирана за последно през 2017 г., а намаленото сцепление на асфалта е основен риск, който трябва да бъде отстранен.

Обходни маршрути

За периода на ремонта са организирани два обходни маршрута:

Леките автомобили могат да преминават през общинската пътна мрежа на с. Владая по ул. „Войнишко въстание“ или през АМ „Струма“.

Тежкотоварните автомобили над 12 тона нямат право да преминават през селото и могат да използват единствено АМ „Струма“.

През пролетта се очаква да започне ремонтът на останалите три километра от общо петте, включени в проекта. Тогава ще бъде обновен и участъкът от местността „Черния кос“ до разклона за Владая.

Шишков подчерта, че ремонтът ще подобри както безопасността, така и пропускателната способност на пътя, но трайното решение на проблемите с трафика между София и Перник остава завършването на Софийския околовръстен път.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получат от платформата traffic.api.bg, сайта на АПИ или на телефон 0700 130 20, достъпен денонощно.