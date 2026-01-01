От днес, 4 ноември, започва превантивен ремонт на 5 км от път I-1 София - Перник в района на Владая, в отсечката от караулката до гара Владая /от 277-ми до 282-ри км/.

Участъкът е на територията на област София, като по време на ремонтните дейности ще се ограничи изцяло трафикът по първокласното трасе. Срокът за изпълнение на дейностите е 22 ноември т.г.

Предвижда се 10:30 ч. да бъде въведена временната организацията на движение, която предвижда преминаването в двете посоки да се осъществява по обходни маршрути. Леките коли могат да се движат през общинската мрежа в с. Владая по ул. „Войнишко въстание“, като и през АМ „Струма“. Движението през селото на тежкотоварни камиони над 12 т ще е забранено. Камионите ще могат да преминават само по магистрала „Струма“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да използват приоритетно автомагистрала „Струма“, като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

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Ремонтът на отсечката в района на Владая включва ремонт на асфалтовата настилка, полагане на нова хоризонтална маркировка, както подобряване на отводняването и почистване на прилежащите водостоци. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи (мантинели) и пътни знаци.

След приключване на ремонта с цел ограничаване на навлизането на автомобили в насрещното движение, е предвидено поставяне на гъвкави ограничители в участъка от 276-и до 281-и км. Участъкът е един от най-натоварените пътища на територията на област София, дейностите които ще бъдат извършвани по него са необходими с цел да се подобри експлоатационното му състояние и да се повиши безопасността на пътуване.

Строително-монтажните работи по трасето се изпълняват от пътноподдържащата фирма - ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“, с която Агенцията има сключен договор за текущ ремонт на републиканските пътища на територията на област София. Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка в реално време чрез онлайн системата на АПИ на traffic.api.bg;, както и денонощно на телефон 0700 130 20.