Министерският съвет прие решение, с което бяха определени администрациите, които да бъдат включени в Националната система за киберсигурност, изграждана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

С решението се гарантира реалното внедряване и използване на придобитите по проект „Повишаване на националните способности за координация и реагиране при инциденти, свързани с киберсигурността“ технологични средства. Това ще допринесе за надграждане на Националната система за киберсигурност и за създаване на единен подход за интегриране на административните структури в изградения технологичен и организационен модел. Ще се повишат също способностите за превенция, откриване и реагиране при киберинциденти, ще се подобри обмена на информация и координацията между администрациите и националните и секторните екипи за реагиране, както и ще се намалят различията в нивото на киберзащита, посочват от МС.

С решението се допринася за повишаване на устойчивостта и непрекъсваемостта на електронните административни услуги, за по-добро управление на риска и за по-ефективно използване на направените публични инвестиции в Националната система за киберсигурност.