Христо Станчев е новият директор на Дирекция „Бюро по труда“-Смолян.

Той потвърди информацията и посочи, че е назначен на длъжността от 2 ноември след спечелен конкурс. Станчев посочи, че е решил да участва в конкурса, защото смята, че натрупаният през годините професионален и управленски опит може да бъде полезен за работата на Бюрото по труда.

Работил е както в частния бизнес, така и в държавната администрация и познава предизвикателствата, пред които са изправени работодателите и хората, търсещи работа. Той поема структурата, след като в началото на септември предишният директор Снежана Орлова подаде оставка.

Сред основните си приоритети новият директор открои сътрудничеството с работодателите, подкрепата за търсещите работа и повишаването на квалификацията на работната сила. Според него особено внимание трябва да се отделя на младите хора и възможностите за тяхното задържане в региона.

„За мен е важно Бюрото по труда да бъде активен партньор на бизнеса и реална подкрепа за хората, които искат да намерят професионална реализация. Вярвам, че с добра организация, диалог с работодателите и ефективно използване на програмите за заетост могат да се постигнат конкретни резултати“, каза Станчев.

Христо Станчев е роден на 24 август 1964 г. в Мадан. Завършил е бакалавърска степен по „Стопанско управление“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и магистърска степен по „Стопански финансов контрол“ в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“-Свищов.

Професионалният му път започва в застрахователния сектор, където работи от 1992 до 2018 г. Заемал е експертна длъжност в ДЗИ, а впоследствие и главен директор в застрахователните дружества „Виктория“ и „Дженерали Застраховане“.

От 2018 до 2022 г. работи в частния бизнес в сферата на международния транспорт. В периода 2022–2023 г. е заместник областен управител на Смолян. От 2024 г. до назначаването му за директор на Бюрото по труда работи като старши експерт по направление „Натура 2000“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Смолян.