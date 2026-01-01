Украинската делегация проведе с американски пратеници и представители на европейски държави и НАТО в Абу Даби преди началото на преговорите с Русия за прекратяване на продължаващата повече от четири години война.

„Първата среща ще се проведе с представители на Великобритания, Франция, Германия, Италия, НАТО и Европейската комисия, към които ще се присъединят специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър“, съобщи главният преговарящ на Киев Рустем Умеров в социалните мрежи, цитиран от АФП.

„Ще съгласуваме позициите си и ще координираме действията си преди следващия етап на преговорите“, добави той.