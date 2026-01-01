Повдигнаха обвинение на младежите, нападнали медици в Спешното в Троян, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението срещу двамата - младеж на 19 години и непълнолетен на 17 години, е за извършени на 4 ноември заплахи, ругатни, замахване с нож и нанасяне на удари с ръце по парамедик и служител от Филиала за спешна медицинска помощ.

Извършени са множество действия по разследването - оглед, разпити на свидетели и с оглед установяване вида и степента на причинените телесни увреждания са назначени съдебно медицински експертизи.

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Установено е, че двамата обвиняеми са посетили Филиала за спешна медицинска помощ, придружавайки свой познат. Останали недоволни от отношението към тях, поради което започнали саморазправа с шофьор на линейка и парамедик, като им отправили обиди и ги заплашили с нож.

По досъдебното производство 19-годишният обвиняем е с определена мярка за неотклонение „подписка“, а за непълнолетния е „под надзор на инспектор детска педагогическа стая“.

Предвиденото наказание за това престъпление е до 2 години лишаване от свобода или пробация, както и обществено порицание.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.