Двама младежи са задържани след агресивна проява срещу служители на Спешната помощ в Троян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в първите часове на 4 ноември във Филиала за спешна медицинска помощ в града.

19-годишен мъж от Троян и 17-годишен младеж от село Бъркач придружавали пострадал човек, когато проявили агресия към двама от служителите на спешния център.

Бой в центъра на Троян прати младеж в болница

На място незабавно е изпратен полицейски патрул. След изясняване на първоначалните обстоятелства униформените установили самоличността на двамата и ги задържали.

По случая е започнато разследване за хулиганство, като са назначени и експертизи.

Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч.