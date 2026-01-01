В Районното управление в Троян е образувано досъдебно производство и се работи по случай от първите часове на 10 май, когато на центъра на града е възникнал конфликт между двама мъже.

Според първоначалната информация около 5 часа в неделя в района на централната поща е възникнал словесен спор между 20-годишен мъж от града и 18-годишен жител на плевенското село Ставерци, който прераснал в сбиване.

В резултат на конфликта на 20-годишния е нанесена средна телесна повреда и е откаран за лечение към болница. Сигнал за инцидента е получен в Районното управление в Троян от Филиала за спешна медицинска помощ в града, а след случая извършителят е напуснал мястото на произшествието и към момента продължава работата по установяване на местонахождението му.

Образувано е досъдебно производство.