Президентът Илияна Йотова е на посещение в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще участва в Парижкия форум за мир, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Деветият форум, в който ще участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса, ще се проведе под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Целта на днешната среща е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии, допълват от прессекретариата.



Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент ще направи изказване. Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира. В изказването си президентът Илияна Йотова ще акцентира върху поколението на изкуствения интелект, върху ползите и опасностите от използването на изкуствения интелект в училище, както и от необходимостта от изграждане на критично мислене в децата. Президентът ще представи позитивни примери от България за внедряването на изкуствения интелект в учебния процес и в помощ на децата със специални образователни потребности.



В Париж е планирана среща на държавния глава с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването към ОИСР е основен приоритет за България, по който има широк политически консенсус. Илияна Йотова ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Тази година страната ни отбелязва 70 години членство в организацията.



Президентът ще се срещне с представители на бизнеса от MEDEF International. MEDEF е най-влиятелната работодателска организация във Франция, а MEDEF International е специализираната ѝ структура за международно бизнес сътрудничество, като дейността ѝ се простира в над 120 държави, допълват от прессекретариата.