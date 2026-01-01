Кметът на Бургас Димитър Николов ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия (НХА) на церемония тази вечер в галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1 в София, съобщиха от Академията.

Отличието се присъжда с решение на Академичния съвет на НХА за приноса на Николов към създаването и утвърждаването на филиала на Академията в Бургас, неговата подкрепа за развитието на висшето художествено образование и работата му за утвърждаването на града като средище на визуалното изкуство и културата.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

Филиалът на НХА в Бургас е създаден през 2018 г. със съдействието на Община Бургас. За нуждите му е предоставена и реновирана историческата сграда „Магазия 1“ в Зоната за обществен достъп на пристанището, където са изградени учебни аудитории, специализирани ателиета и галерия „Ателие“, отбелязват от НХА.

Те посочват, че сред съвместните инициативи на Академията и Общината са проектът за обновяване на Графичната база „Тодор Атанасов“ в Морската градина, ежегодната „Детска художествена академия“ и конкурсните стипендии за изявени студенти и дипломанти на НХА. Преподаватели и студенти участват и в художествени проекти в градската среда и в изложбения живот на Бургас.

Димитър Николов е роден през 1967 г. в Бургас. Той е кмет на общината от 2007 г., като през 2023 г. е избран за пети пореден мандат. Преди това е бил изпълнителен директор на „Победа“ АД в периода 1998-2006 г.

Има висше икономическо образование със специализации във финансовия мениджмънт и стратегическото управление. От НХА посочват, че партньорството с Община Бургас е допринесло за разширяването на възможностите за академично обучение по изкуства и за развитието на културния живот в града.