Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в навечерието на ръководените от САЩ тристранни преговори за прекратяване на войната с Русия, успехите на Украйна на бойното поле и ръста на руските загуби засилват позицията на Киев в преговорите, предаде Ройтерс.

Преговорите с руските и американските преговарящи, които ще започнат по-късно днес в Абу Даби, ще бъдат първите от февруари, които имат за цел приближаването до края на продължаващата повече от четири и половина години война.

“Украинските сили в момента наистина укрепват преговорната позиция на Украйна“, каза Зеленски във вечерното си видео обръщение.

Нова надежда за мир? Русия и Украйна сядат на масата за преговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ

“Всяка задача, която е успешно изпълнена, всяка отбранителна операция увеличават силата на Украйна и дават резултати, укрепвайки Украйна и най-вече укрепвайки (нашите позиции) в преговорите“, добави той.

Зеленски заяви, че главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати ще представи доклад за военните позиции на Украйна, като ще подчертае тежките скорошни загуби на руските сили. Той добави, че ударите на Украйна с голям обсег по руски цели, включително обекти на петролната промишленост, също дават резултат.

“Тези дни нашите защитници - и мъже, и жени - постигат рекордни резултати за елиминиране на руските окупатори. Русия търпи рекордни загуби на фронта, всеки ден и всяка седмица”, заяви Зеленски.

“Ние отговаряме на войната на Русия по напълно оправдан начин и демонстрираме, че тази война трябва да приключи. Русия може да го направи. Тя може да спре тази война. Важно е САЩ да убедят Русия точно в това”, допълни той.

Дългата 1200 км фронтова линия на войната остава относително статична от много месеци, а украински представители твърдят, че бавното и продължително настъпление на Русия на запад през източната Донецка област се е забавило допълнително.

Миналия месец Зеленски отбеляза успех в офанзивните операции на няколко места.

Руските сили контролират около 20% от украинската територия, а руският президент Владимир Путин заяви, че целта на Москва остава да постави под свой контрол целия източен регион Донбас.

Руските военноначалници казаха, че силите им продължават да настъпват по всички сектори на фронта и отхвърлиха предположенията, че украинската армия напредва във възвръщането на територии.

По-рано началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви на път за Абу Даби, че поддържането на дипломатическия процес е важно по време на преговорите и Киев ще се съсредоточи върху размяната на пленници и други хуманитарни въпроси.

Украинската делегация в преговорите е водена от ръководителя на службата за външно разузнаване Рустем Умеров.