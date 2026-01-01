Правителството предвижда пакет от мерки на обща стойност 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители в условията на енергийна криза. Това обяви Александър Пулев при представянето на икономическите приоритети и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г.

По думите му програмата ще бъде реализирана чрез бюджетно неутрални механизми, включително целево използване на средства от фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Предвидени са и допълнителни финансови инструменти в размер на 500 млн. евро чрез Българската банка за развитие (ББР).

Пулев увери, че въпреки поскъпването на енергийните ресурси на международните пазари домакинствата няма да усетят увеличение на разходите си за отопление.

„Вашата сметка за ток, за парно, за природен газ няма да се промени“, заяви той.

Според него мерките са насочени към защита на потребителите и запазване на конкурентоспособността на българската индустрия в условията на нестабилни енергийни пазари.

По-висока подкрепа за енергоемките предприятия

Един от основните елементи на програмата е разширяването на съществуващия механизъм за подпомагане на енергоемката индустрия.

Според Пулев е съгласувано с Европейската комисия увеличаване на интензитета на помощта от 50% на 70%. Предвижда се и изискване за реинвестиране на 50% от получената подкрепа.

Той посочи, че енергоемките предприятия имат значителен принос към българската икономика и заетостта. Според представените от него данни в сектора работят близо 300 хиляди души, а делът му в брутната добавена стойност достига 25%.

Пулев обяви още, че програмата ще обхване и микро-, малките и средните предприятия, за които се предвижда целева подкрепа чрез ББР. По думите му потенциалният обхват е около 500 хиляди предприятия.

110 млн. евро за инвестиционни стимули и индустриални зони

Наред с енергийните компенсации правителството планира и мерки за насърчаване на инвестициите през 2027 г.

Според представените параметри в бюджета са заложени 60 млн. евро за инвестиционни стимули и още 50 млн. евро за модернизация на индустриалните зони.

Пулев посочи, че се предвижда развитие на публично-частните партньорства и привличане на допълнителен частен капитал за модернизация на икономиката и инфраструктурата.

По думите му целта е ограниченият публичен ресурс да бъде използван така, че да мобилизира значително по-големи частни инвестиции.

Пулев отчете 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции

В изявлението си Пулев заяви, че преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали със 100% през настоящата година спрямо предходния сравним период.

Той представи това като резултат от възстановената активна роля на държавата в отношенията с бизнеса и повишеното доверие на чуждестранните инвеститори.

Пулев съобщи още за 65% повече одобрени инвестиции по механизма за скрининг, както и за нови приоритетни сертифицирани инвестиционни проекти на стойност над 700 млн. евро.

Според него проектите, които ще бъдат подпомагани чрез Българската агенция за инвестиции, имат потенциал да създадат над 3500 работни места и се очаква да бъдат реализирани през 2027 и 2028 г.

Той заяви също, че България вече е сред петте държави в Европейския съюз с най-висок икономически растеж.

Ива Петрова: Цената на тока за домакинствата няма да се променя до 30 юни 2027 г.

От своя страна министърът на енергетиката Ива Петрова потвърди, че цената на електроенергията за българските домакинства няма да се променя до 30 юни 2027 г., а цената на парното ще остане без промяна през отоплителния сезон.

По думите ѝ необходимите средства за запазване на цените на електроенергията са осигурени чрез бюджета на фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

За домакинствата, които използват директно природен газ за отопление, е предвидена допълнителна финансова подкрепа.

Петрова посочи, че основното непосредствено предизвикателство пред правителството е справянето с нестабилните и растящи цени на електроенергията и природния газ.

БТА / Христо Касабов

Подкрепата за енергоемките предприятия се увеличава до 70%

Министърът на енергетиката даде допълнителни подробности за предвиденото повишаване на интензитета на компенсациите за енергоемките предприятия до 70% спрямо пазарната цена на електроенергията.

Според Петрова тази подкрепа е допустима в рамките на европейските мерки за подпомагане на чистата индустрия.

Тя уточни, че продължават разговорите с Европейската комисия за приключване на необходимата административна процедура по промяна на решението за държавна помощ.

Така ефективното прилагане на увеличените компенсации остава обвързано с приключването на съответната процедура.

Компенсации за бизнеса до юни 2027 г.

Предвиденият компенсаторен механизъм за небитовите потребители ще продължи да действа до юни 2027 г., стана ясно от изявлението на Петрова.

Тя съобщи, че чрез комбинирана подкрепа с участието на Българската банка за развитие се предвижда подобряване на ликвидността на предприятията.

При цени на електроенергията над 180 евро за мегаватчас е заложено допълнително увеличение на подкрепата с 15 евро за мегаватчас.

Според министъра промяната отговаря на едно от основните искания на бизнеса – компенсациите да бъдат предоставяни своевременно, така че предприятията да разполагат с необходимите средства за текущата си дейност.

По отношение на природния газ Петрова заяви, че „Булгаргаз“ продължава да осигурява доставки за домакинствата, топлофикационните дружества и бизнеса на цени, които според нея са значително под пазарните равнища.

„Цената продължава да бъде в рамките на 30% до 40% под пазарните нива“, посочи тя.

Петрова подчерта, че предвидените в бюджета механизми имат за цел да осигурят предвидимост за домакинствата и предприятията на фона на нестабилните енергийни пазари.