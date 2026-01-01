Украйна и Европейският съюз подготвят пакет от спешна зимна помощ за Киев, за да се помогне за "противодействието срещу руския терор" на градове и региони, обяви в публикация в приложението Телеграм украинският министър-председател Сергий Корецки, цитиран от Укринформ.

"С ЕС договаряме какво да влезе в пакета от спешна зимна помощ за Украйна. Той ще включва генератори, зарядни станции, автобуси, както и съдействие за укрепване на мостове и за всякакви надеждни връзки пред река Днепър. Всичко това е от съществено значение за противодействието срещу руския терор на Киев, Днепър, Запорожие, Харков, Одеса и други градове", заявява премиерът.

Според него вчерашни руски нападения срещу електропроводи и подстанции в Запорожка и Днепропетровска област са оставили стотици хиляди хора без ток. Положението е изключително тежко и след всяка подобна атака електротехниците правят всичко възможно, за да възстановят енергоснабдяванетоe, обръща внимание той. От стратегическа важност е Украйна да получи тази помощ от партньорите си в близко бъдеще, посочва Корецки.

"В Брюксел ще разговарям с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да се разберем за основните детайли. Очаквам решението да бъде взето и първите доставки да достигнат до Украйна колкото се може по-скоро", отбелязва министър-председателят на Украйна.