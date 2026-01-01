Украинският президент Володимир Зеленски каза, че тъй като Русия не е успяла да изпълни целите си на бойното поле, е изместила фокуса на операциите си, като атакува мирни жители, използвайки зимата като оръжие за упражняване на натиск, предаде Укринформ.

Зеленски направи изявленията пред студенти в Университета на Копенхаген, който посети заедно с министър-председателя на Дания Мете Фредериксен по време на визитата си в датската столица.

“Зимата вече стана част от неговите (на руския президент Владимир Путин - бел. ред.) операции. Това е операция срещу гражданското население. Значи - през 2026 година той се провали във всичките си операции, във всяка своя операция на бойното си поле. Ето защо реши да започне операция срещу гражданското население", посочи Зеленски.

Той отбеляза, че руските загуби на бойното поле през миналия месец са възлезли на 52 000 души от войсковия състав - твърдения, които не са проверени по независим път.

“Можете ли да се представите какво минава през главата на техния държавен лидер, след като си позволява да загуби 52 000 души през октомври?”, попита Зеленски, цитиран от Укринформ.

Украинският президент подчерта, че в момента се води хибридна война, която надхвърля бойните операции по суша и въздух, като се използва зимата като оръжие във военна операция срещу мирните жители. Според Зеленски целта е да се създаде разделение сред хората, да се увеличи натискът върху тях и да се всее хаос в градовете.

В публикация за събитието в Копенхагенския университет държавният глава на Украйна каза и че разговорът му със студентите е бил концентриран върху европейското единство и важността от подкрепата на Украйна, която предотвратява разгръщането на руската агресия.

“Напълно съм съгласен с Мете, че позволявайки на Русия да решава съдбата на Украйна, за Москва ще бъде открит пътят да взима решения и за останалата част на Европа. Трябва да бъдем по-силни от руснаците. И можем да постигнем това само чрез единство", изтъкна Зеленски.

Междувременно украинската енергийна компания "Нафтогаз" съобщи, че реактивни руски дронове са поразили неин обект в Днепропетровска област, причинявайки пожар и нанасяйки щети на оборудване, предаде Ройтерс. Фирмата уточнява, че засега няма информация за пострадали.

На свой ред министър-председателят на Украйна Сергий Корецки обяви днес, че руските сили са нанесли удари по шест големи електрически подстанции в четири области в централната част на страната, информира Ройтерс. Корецки написа в приложението Телеграм, че освен енергийна инфраструктура, войските на Москва са взели на прицел железопътни линии в Източна и Централна Украйна.

Началникът на Съвета за отбрана на град Кривой Рог (родното място на Зеленски) Олександър Вилкул, обяви в Телеграм, че части от града са без ток, предаде ДПА. Министерството на отбраната на Русия потвърди, че е била поразена електрическа подстанция в Кривой рог.

От друга страна, губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко обяви в Телеграм, че за цялата изминала нощ руските сили са отблъснали над региона 150 украински дрона, насочени главно срещу пристанищната зона на Уст Луга, откъдето през Балтийско море се изнасят руски нефт и газ, съобщи ДПА.

Освен че е възникнал пожар, са били ранени трима работници, уточни Дрозденко. Атаките срещу Ленинградска област за пореден път са засегнали дейността на летището на Санкт Петербург - Пулково, информира ТАСС. Били са забавени над 40 полета.

Губернаторът на западната руска Смоленска област Василий Анохин също съобщи за широкомащабна украинска атака с дронове, отбелязвайки, че са били неутрализирани 37 безпилотни летателни апарата.

По думите му отломки от дрон са паднали върху многоетажна жилищна сграда в град Ярцево, предизвиквайки пожар. Двама души са загинали, а спасените на мястото са десет, информира Анохин.

Министерството на отбраната на Русия обяви тази сутрин, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали или унищожили общо 627 украински дрона над руска територия през изминалата нощ, посочва ДПА.