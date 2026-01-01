Прокуратурата е сезирана заради инцидента с източването на над 600 000 литра вода в столичния басейн „Диана”, след като охранителни камери са заснели служител да влиза в техническото помещение. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Изгубеното количество вода е напълно възстановено в коритото на басейна, но съоръжението все още не може да се ползва, тъй като се изчакват необходимите дни за загряването ѝ до регламентираната температура.

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По думите на спортния министър записите от видеокамерите показват служител на комплекса, който влиза в сервизното помещение без възложена работна задача, а при напускането му дрехите му били мокри. Впоследствие същият работник пуснал три дни неплатен отпуск и към момента не отговаря на телефонните обаждания.

„Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът е твърдял, че не е искал да се стигне дотук и деянието не е било преднамерено”, посочи Керязов.

Министърът призна, че до момента на инцидента помещението с крановете било със свободен достъп. Вече са взети незабавни мерки – вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

Инцидентът засегна пряко над 400 деца от няколко клуба по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание се наложи да бъде преместено в друг столичен басейн. За да се компенсира пропуснатият тренировъчен процес, спортното министерство и управата на басейн „Диана” въвеждат извънреден график.

„Басейнът ще работи всяка неделя до края на годината, за да могат всички състезатели да наваксат пропуснатите тренировки”, обяви Керязов.

Министър Керязов: Държавни спортни бази са ползвани с години без наем

Спортният министър беше категоричен, че казусът с басейна е показателен за дългогодишното безстопанствено управление на държавните спортни бази. Той даде пример със спортен комплекс „Септември”, ползван неправомерно с десетилетия без плащане на наем, както и с базата „Спортпалас” във Варна и Зимния дворец в София, където се налагат спешни ремонти.

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Керязов направи и коментар за натиска, на който е подложен заради проверките и въвеждането на ред в държавните бази, като разкри, че получава обаждания от хора, опитващи се да му диктуват колко ще остане на поста:

"Тези, които ми се обаждат по телефона и ми казват какъв ще ми е срокът като министър, да не си губят времето – този срок не го определят те. Аз не искам да бъда министър на всяка цена. Ако трябва да се навличат неприятности и неприятели по този начин, съм готов да си платя цената".