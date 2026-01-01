Журналистката от CNN Джил Дохърти ще представи мемоарната си книга „Русия отблизо“ днес от 18:30 ч. във Френския институт в България, съобщиха издателите от „Сиела“.

С Джил Дохърти ще разговаря Свилен Спасов – създателят на поредица „Власт и отговорност“, към която принадлежи и българското издание на „Русия отблизо“. Поредицата вече десет години среща българските читатели със световнопризнати автори и техните трудове по актуални и значими обществено-политически теми, информират от екипа. По думите им „Русия отблизо“ разкрива личната история на журналистката – от младежкия ѝ възторг по Русия през Студената война до преките свидетелства за възхода на Владимир Путин и разбитите надежди за демокрация. Книгата проследява промените в Русия през очите на американка, която познава руснаците, техния начин на живот и техните лидери от първо лице.

Модератор на събитието ще бъде журналистът Даниел Ненчев.

Джил Дохърти е експерт по Русия и бившия Съветски съюз с дългогодишен опит, казват издателите. Запленена от руската култура още от гимназията, през последния половин век тя учи в Ленинград, пътува из Съветския съюз, живее в Москва и отразява управленията на Михаил Горбачов, Борис Елцин и Владимир Путин. Работи като кореспондент на CNN в продължение на три десетилетия, като застава начело на московското бюро на телевизията по време на президентските мандати на Клинтън и Буш-младши. По времето на Джордж Буш-младши става управляващ редактор на CNN за Азиатско-тихоокеанския регион със седалище Хонконг, а по-късно отразява и Държавния департамент при управлението на Обама.