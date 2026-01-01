Агенцията за гражданска авиация на Филипините опроверга разпространената по-рано днес информация за катастрофа на частен самолет с шестима чуждестранни граждани на борда, предаде Ройтерс.

По-рано днес британската новинарска агенция предаде, позовавайки се на представител на филипинската национална служба за бедствията, че в южната част на страната се е разбил самолет и че са започнали спасителни операции.

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„Самолетът с регистрация N882TP беше локализиран и бе потвърдено, че е кацнал без инциденти на летището в Бутуан“, съобщи пише в изявление на агенцията за гражданска авиация, без да се оповестяват повече подробности.

Служителят Джомар Каледо, който първоначално разпространи информацията за предполагаемия инцидент, потвърди, че в крайна сметка става въпрос за фалшива тревога и че самолетът се е приземил благополучно.