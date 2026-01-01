Министър-председателят Румен Радев отмени всички елементи от програмата си във Варна след срещата си с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен във връзка с трагедията на автомагистрала "Тракия", при която загинаха и бяха ранени много хора. Отменя се и днешното заседание на Министерския съвет.

Екипи на Спешна помощ, на ВМА, на МВР и военнослужещи оказват помощ на пострадалите на мястото на катастрофата. Ранените са транспортирани към болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Премиерът е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Заседанието на Министерския съвет днес беше предвидено да започне в 15.30 ч..

Дневният ред предвиждаше 31 точки:

Сред основните предложения са изменения в Закона за движението по пътищата, както и редица постановления за допълнителни бюджетни разходи и трансфери за 2026 г.

В дневния ред е включено и решение за определяне на състава на комисията по погребението на Вежди Рашидов, председател на 48-ото Народно събрание.

Правителството ще разгледа още предложения за промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и Агенцията за социално подпомагане, както и изменения в нормативната уредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

Сред международните теми са одобряването на меморандум за сътрудничество с германския институт Fraunhofer IPK в областта на интелигентното производство и научните изследвания, подготовката на среща на върха по свързаността в България и участието на страната в международни форуми.

Кабинетът ще обсъди и допълнителни средства за образованието, културата, спорта, отбраната и иновациите, както и финансиране за общините, включително стипендии и възнаграждения за постигнати резултати от труда на директори на образователни институции.

В дневния ред са включени още признаването на Главното мюфтийство като орган за халал сертифициране, освобождаването от визи за граждани на Косово с дипломатически и служебни паспорти и предоставянето на държавни имоти за управление на институции и общини.

Очаква се Министерският съвет да разгледа и предложения за изменение на нормативната уредба в областта на машините, социалното подпомагане, земеделието и въздухоплаването.