Северна Корея проведе пореден тест на торпедо, предназначено за оборудване на военноморските ѝ сили от 2027 г., съобщи официалната информационна агенция КЦТА, цитирана от Франс прес.

Пхенян вече проведе изпитание на високоточно торпедо в средата на октомври, което използва изкуствен интелект, за да се самоуправлява и да засича целите си.

Последният тест, проведен вчера, “потвърждава бойната ефективност на новия тип високоскоростна торпедна система”, информира КЦТА, без да даде повече подробности.

Системата е разработена съвместно от научноизследователски институти в областта на отбраната и е планирано да влезе на въоръжение в севернокорейския флот от началото на 2027 г., съобщи севернокорейската държавна медия.

Пхенян извърши серия изпитания на оръжия през последните седмици, включително на ракети, дронове и торпеда.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун определи укрепването на военноморските сили на страната за приоритет.

Пхенян по-специално пусна на вода два разрушителя с водоизместимост 5000 метрични тона през 2025 г. и си е поставил за цел да разработи клас кораби с водоизместимост 10 000 метрични тона.

Миналата седмица Ким заяви освен това, че страната му строи кораб с бойни способности, включително ядрени, “какъвто никоя друга страна не притежава”.