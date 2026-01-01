Разследващите на самолетната катастрофа във Флорида миналата седмица, съобщиха, цитирани от Асошиейтед прес, че са открили черната кутия, записваща разговорите в пилотската кабина.

При инцидента, станал при лоши атмосферни условия, загинаха всички девет души на борда.

Частен самолет се разби край оживен път във Флорида, всички девет души на борда загинаха

Черната кутия е открита на мястото, където летящият за Бахамите самолет “Лиърджет” се удари в земята и избухна в пламъци на 1 ноември, съобщи в изявление, разпространено в социалните мрежи, Националният съвет за транспортна безопасност.

Устройството е изпратено в лаборатория във Вашингтон.

Ако данните от него бъдат възстановени, те могат да предоставят ключови подробности за това какво са си казали пилотите, след като попаднаха в турбуленция, образува се е лед по крилата и загубиха контрол над самолета.