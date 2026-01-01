Всички 36 живи екземпляра от вида кралски питон (Python regius), установени при митнически контрол на Дунав мост при Видин на 3 ноември, са транспортирани от експерти на РИОСВ-Монтана до Зоологическата градина в София, където са предадени за временно настаняване и отглеждане.

Проверка от експерти на РИОСВ е извършена незабавно след получаване на сигнал, че влечугите са превозвани без необходимите документи и при крайно неподходящи условия за транспортиране на живи животни. В резултат на проверката за констатираните нарушения е съставен акт за установяване на административно нарушение, съобщиха от екоинспекцията.

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Питоните са открити от митнически служители в кабината на товарен автомобил, управляван от турски гражданин. Животните са били натоварени в Нидерландия и превозвани с крайна дестинация Турция.

Кралският питон е вид, включен в Приложение II на Конвенцията CITES и Приложение B на Регламент (ЕО) № 338/97, които регламентират международната търговия с екземпляри от защитени видове от дивата флора и фауна.

Случаят показва значението на координираните действия на митническите, ветеринарномедицинските и природозащитните органи за противодействие на незаконната търговия с диви животни, гарантиране на тяхната защита и опазване на биологичното разнообразие.