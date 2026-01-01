„Два дни след изборите. Толкова бяха необходими, за да видим разликата между това, което властта твърдеше преди вота, и това, което се случва след него“ - това написа във Facebook бившият служебен премиер Андрей Гюров, който до преди седмица беше кандидат за президент.

В публикацията си той коментира увеличението на цената на природния газ с 32,52%, одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 2 ноември, със задна дата от 1 ноември.

Ефремова: Не се обсъжда пренасочване на вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Гюров припомня, че на 28 октомври е било заявено, че увеличение на цената на природния газ с 34% няма как да се случи и че подобни твърдения са инсинуация.

„Значи преди изборите „не, това е лъжа“, а един ден след тях – „заповядайте, увеличение на цените с една трета“, коментира той.

Според бившия служебен премиер поскъпването на природния газ няма да засегне единствено предприятията, а ще се отрази и върху крайните потребители.

„По-скъпият газ означава по-високи производствени разходи, които ще се пренесат върху цените на стоките и услугите, плащани от всички нас“, посочва Гюров.

Гюров: Предложението за пенсионните вноски стои черно на бяло

В публикацията си той коментира и появилата се информация, че правителството обмисля да пренасочи половината от бъдещите вноски за втора пенсия към Националния осигурителен институт (НОИ).

По думите му става въпрос за средства, които в момента постъпват в индивидуалните пенсионни партиди на гражданите, инвестират се за бъдещето им и могат да бъдат наследявани.

Гюров отбелязва, че Министерството на финансите вече е отрекло подобни намерения, но според него предложението присъства в официална комуникация с Европейската комисия, която го е отхвърлила като несъобразно.

„Само че предложението им стои черно на бяло в официална комуникация с Европейската комисия, която го е отхвърлила като несъобразно. С всеки следващ ден лъсва нова лъжа“, пише той.

Призив за политическа отговорност

Андрей Гюров определя действията на властта като предателство към доверието на гражданите и предупреждава за опасност от управление, основано на страх и подчинение.

„Да поискаш доверието на един народ, а след това да го предадеш, е много повече от политическа лъжа“, заявява бившият служебен премиер.

В заключение той призовава гражданите да потърсят отговорност, ако управляващите действително предприемат действия, засягащи техните средства, пенсии и бъдеще.

„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, завършва публикацията си Андрей Гюров.