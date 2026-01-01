Миналата седмица на тъмно правителството на Румен Радев е взело решение за намаляване на минималната работна заплата, каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ (ПП) пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

Решението е взето без заседание на Министерски съвет с така наречения механизъм на подпис, за да може да няма публичност на решението, обясни Сабрутев и допълни, че е взето три дни преди балотажа.

През това време прессекретариата на Министерския съвет по-скоро ни пускаше съобщения да гласуваме за Илияна Йотова, но някак забрави да информира, че намалява минималната работна заплата, каза още той.

„Трети ден след изборите – трета скрита малка тайна от страна на Румен Радев“, каза той. След като се оказа, че се вдига цената на газа с 32% и се оказа, че са се водели преговори и са планирали да откраднат част от вноските, които плащаме за втория пенсионен стълб, сега идва и новината за намаляването на минималната работна заплата на 660 евро от 690 евро, както трябваше да бъде по стария механизъм, каза Сабрутев и допълни, че това се нарича „прогресивна бедност“.