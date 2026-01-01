Министерството на транспорта и съобщенията, алармира, че следи ситуация с танкера „Ментор“, който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио.

Операцията по буксиране на танкера е започнала от пристанище „Констанца“. Корабът се е теглил от влекача „Рамазан Бей“, който скъсал въжетата на буксирната линия, и в момента танкерът „Ментор“ дреифува в района на Шабла.

Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района на танкера.

Компетентните институции събират допълнителна информация по случая. Установена е връзка със собственика.

Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации, допълниха от ресорното министерство.

Миналата седмица кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на 17 морски мили от нос Калиакра, припомня БТА. По-рано днес от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна съобщиха, че няма установено замърсяване на морската вода вследствие на инцидентите с кораби.