Трети корабен контейнер се приближава към брега край Синеморец. Той се носи по повърхността на морето и вече е на по-малко от километър от сушата.

Малко по-рано стана ясно, че втори корабен контейнер - цистерна, е изхвърлен от морето в северната част на село Синеморец.

Късно снощи морето е изхвърлило втори контейнер-цистерна край Синеморец в местността "Корабите”. Районът веднага е бил обезопасен и се охранява от „Гранична полиция“. По информация на Областна управа цистерната е празна и няма опасност от замърсяване на околната среда.

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Областният управител на Бургас Дико Диков заяви, че цистерната е застопорена. "В момента, при тези условия, нищо не можем да направим. Ще чакаме да се успокои морето. Дори водолази да влязат, има опасност за здравето и живота им", заяви Диков.

Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол

Наблюдението ще продължи в следващите 2 или 3 дни. Контейнерът ще бъде изтеглен с малък плавателен съд, тъй като е празна, стана ясно от думите на областния управител.

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Колкото до първия контейнер, който вчера бе открит край Лозенец, той остава заклещен в скалите. Създадена е орагнизация със съдействието на Военноморските сили и армията.

Предполага се, че контейнерите са част от товара на потъналия край Варна контейнеровоз „Contship Jet“.