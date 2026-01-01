Митническите служители от Териториална дирекция Митница Варна задържаха над 45 700 недекларирани артикули при проверка на контейнер от Китай с оборудване за автомивка.

Контейнерът е пристигнал с морски транспорт на Митнически пункт Пристанище Варна-Запад. По документи съдържа 48 колета с оборудване за автомивка, внос за България.

След извършен анализ на риска, служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ селектират контейнера за щателна митническа проверка, съобщиха от Агенция "Митници".

Задържаха 85 000 контрабандни пластири за отслабване в контейнер от Китай

В хода на контролните действия инспекторите установяват, че контейнерът съдържа освен декларираните стоки и голямо количество недекларирани артикули.

Установени са контрабандни общо 45 766 кранове, помпи, четки, инструменти, ремонтни комплекти, също автомат за обмяна на банкноти и монети срещу жетони, както и 25 000 жетони и 20 000 PVC карти за отстъпка.

Недекларираните стоки са задържани и по случая ще бъде съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.