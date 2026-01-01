Червен код за значителни валежи е издаден за територията на община Царево.
Ще бъде задействана системата за предупреждение на населението BG-Alert, съобщиха от Общината.
Екипите на Общината са в готовност и обхождат критични точки, за да следят обстановката.
Опасно време у нас: Червен, оранжев и жълт код за значителни валежи в 12 области (КАРТА)
Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат предпазливи и да избягват преминаването в близост до водни обекти.
По-рано днес от от общинския пресцентър съобщиха, че през нощта през територията на цялата община е преминал циклон с интензивни валежи.
Най-много дъжд е паднал в района на селата Велика и Фазаново, където измереното количество е над 120 литра на квадратен метър.
Екипи на Министерството на вътрешните работи и на общинската администрация са наблюдавали през цялата нощ критичните точки.