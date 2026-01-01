Софийският районен съд разглежда искането за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ на 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“.

Мъжът е обвинен, че е проявил особена жестокост към животното, причинявайки смъртта му. След като беше обявен за издирване, на 3 ноември той се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), придружен от адвоката си. По-късно прокуратурата го привлече към наказателна отговорност и постанови задържането му за срок до 72 часа.

Според събраните до момента доказателства около 20:50 ч. на 1 ноември Атанасов е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Вследствие на удара животното е починало.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено с особена жестокост. По случая са разпитани свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза, пише Vesti.bg.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Протест след смъртта на Кнопа

Случаят предизвика силно обществено възмущение. На 2 ноември жители на квартал „Кръстова вада“ излязоха на протест в защита на животните и с искане за справедливост за деветгодишната Кнопа.

Според разкази на очевидци, мъжът е проявявал агресия и към други малки кучета през предходната седмица. На запис от охранителна камера се вижда как животното е ударено силно с крак и отхвърча към паркиран автомобил.

За 4 ноември е организирана и нова демонстрация в София, в района на Народното събрание, с настояване за справедливо наказание за обвиняемия и по-ефективни мерки срещу насилието над животни.

Делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Случаят с Кнопа отново припомни едно от най-шокиращите разследвания за насилие над животни в България - това срещу Габриела Сашова от Перник и Красимир Георгиев.

Двамата бяха арестувани през март 2025 г., след като бяха разкрити видеоклипове с жестоко изтезаване и умъртвяване на животни. Според обвинението те са заснемали издевателствата и са продавали записите в интернет срещу заплащане.

Разследването установи, че в периода от март 2023 г. до декември 2024 г. са били създадени множество видеоматериали с насилие над различни животни, сред които морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. По данни от обвинителния акт двамата са предлагали и видеа по индивидуални поръчки, като цените са варирали между 130 и 700 евро.

Срещу тях са повдигнати обвинения за жестокост към животни, извършвана по особено мъчителен начин, участие в престъпно сдружение и създаване и разпространение на порнографски материали със садистично съдържание. Разследвани са и данни за пране на пари.

Какво се случва с двамата обвиняеми към 4 ноември 2026 г.?

Към момента Габриела Сашова и Красимир Георгиев продължават да са задържани, а делото срещу тях се разглежда от Софийския градски съд.

През ноември 2025 г. Върховният касационен съд промени местната подсъдност и постанови процесът да бъде преместен от Перник в София. Причината беше, че голяма част от свидетелите и участниците в процеса живеят в столицата.

Първите разпити по делото започнаха през март 2026 г. Процесът се провежда при закрити врата заради характера на доказателствата и съдържанието на видеоматериалите.

На заседанията през юли са били изслушани съдебни ветеринарни и технически експертизи, както и свидетели. Сред разпитаните са собственици на жилището, в което според обвинението са извършвани жестокостите, и техни съседи.

На 14 септември беше насрочено шестото заседание по делото, а на 6 октомври Софийският градски съд отново разгледа случая. Към 4 ноември няма съобщение за постановена присъда. И двамата остават в ареста.

Протести срещу насилието над животни в цялата страна

Арестите на Сашова и Георгиев през март 2025 г. предизвикаха масово обществено недоволство. Протести се проведоха в София, Перник, Пловдив, Бургас, Габрово и други градове.

Демонстрантите настояваха за ефективни присъди за обвиняемите, по-строги наказания за насилие над животни и промени в законодателството. Организации за защита на животните съобщиха, че са събирали доказателства за издевателствата в продължение на месеци и са ги предали на разследващите.

Недоволството продължи и след началото на съдебния процес. На 16 януари 2026 г. защитници на животните отново се събраха пред Софийския градски съд с искане за максимално тежки ефективни присъди.

През юли и септември последваха нови демонстрации пред съда, съпътстващи заседанията по делото. Протестиращите настояваха процесът да приключи и да има реални наказания за извършителите на подобни престъпления.

Сега случаят с Кнопа поставя отново въпроса за ефективността на мерките срещу насилието над животни, както и за необходимостта от последователно прилагане на закона. Предстои Софийският районен съд да се произнесе дали Йордан Атанасов ще остане за постоянно в ареста.