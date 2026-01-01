Бившият американски президент Барак Обама отправи остри критики към политиката на Доналд Тръмп и заяви, че резултатите от междинните избори в САЩ показват желанието на американците за политика, която обединява, а не разделя обществото. Демократите постигнаха значителен успех на вота във вторник, като си осигуриха мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Обама, който активно участваше в предизборната кампания, определи резултатите като „ясно послание“ към Белия дом.

„Американският народ даде ясно да се разбере, че иска политика, която обединява хората, а не ги разделя, както и лидери, предлагащи конкретни решения на проблемите, пред които са изправени гражданите“, написа бившият президент в социалната мрежа X.

Той поздрави кандидатите на демократите за убедителното им представяне и подчерта, че успехът им се дължи на общите ценности, вярата в обществената служба и ангажимента да поставят интересите на избирателите си на първо място.

„Администрацията на Тръмп има още две години на власт. Нашата задача сега е да запретнем ръкави, да направим промени там, където имаме правомощия, да предотвратим по-нататъшни щети и да положим основите за бъдещето“, заяви Обама.

Обама се включи активно в кампанията на демократите

Бившият президент проведе поредица от предизборни прояви в подкрепа на кандидатите на своята партия. На 24 октомври той посети Кливланд и Детройт, където подкрепи Шерод Браун и Абдул Ел-Сайед. Четири дни по-късно се отправи към Джорджия, за да участва в предизборна проява в подкрепа на Джон Ософ и Кейша Ланс Ботъмс.

Един от най-коментираните моменти в кампанията обаче беше шегата на Обама по адрес на пищния ремонт на Белия дом, предприет от Тръмп.

„Той е направил Белия дом да изглежда така, сякаш Саддам Хюсеин е отворил ресторант Cheesecake Factory“, заяви Обама пред свои поддръжници в Охайо, визирайки златистия интериор и показния стил на обновяването.

Тръмп реагира остро на коментара, като защити както промените в Белия дом, така и популярната американска верига ресторанти.

В спора се включи и министърът на финансите Скот Бесент, който даде телевизионно интервю пред ресторант на веригата във Вашингтон и препоръча заведението на хората от Мартас Винярд – остров в Масачузетс, известен с богатите си жители и посетители.

Случаят продължи да привлича внимание и в изборната нощ, когато служители на Белия дом поръчаха храна от Cheesecake Factory за събитието, на което следяха резултатите от вота.

Демократите поемат контрола над Конгреса

Резултатите от междинните избори донесоха сериозен успех за демократите, които си осигуриха мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената. Така партията ще има контрол над двете камари през последните две години от президентския мандат на Тръмп.

Сред най-значимите резултати бяха победите на демократите в щати, смятани традиционно за силни позиции на републиканците. В Тексас Джеймс Таларико спечели сенатската надпревара срещу подкрепяния от Тръмп Кен Пакстън.

Демократите постигнаха успехи и в други щати, включително Канзас и Южна Каролина, където успяха да спечелят места в Сената.

Загубите на републиканците засегнаха и губернаторските надпревари. В Тексас демократката Джина Инохоса победи действащия губернатор Грег Абът, а в Охайо Вивек Рамасвами не успя да спечели губернаторския пост.

Особено значим беше резултатът в Джорджия, където бившият кмет на Атланта Кейша Ланс Ботъмс победи републиканския кандидат Рик Джаксън. С победата си тя стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор в историята на щата.

Републиканците все пак запазиха позиции във Флорида, където съюзникът на Тръмп Байрън Доналдс победи демократа Дейвид Джоли. Сенатор Ашли Муди също запази мястото си.

На фона на изборните загуби Тръмп се опита да омаловажи резултатите и да се дистанцира от поражението на републиканците.

„Не бях в бюлетината. Ако бях, щяхме да спечелим с голяма разлика“, написа американският президент в социалната мрежа Truth Social.