Когато американците се отправят към урните на тези междинни избори, те не просто гласуват за бъдещето на 435-те места в Камарата на представителите и 35-те стола в Сената. Те слагат финалната точка на най-скъпата, най-поляризирана и финансово мащабна кампания в историята на САЩ, пише Vesti.bg .

По данни на независимата изследователска организация OpenSecrets и водещата компания за медиен мониторинг AdImpact, общите разходи за политическа реклама и кампании за цикъла достигат колосалните 11,6 до 11,9 милиарда долара - сума, която надхвърля с близо 30% предходния рекорд от междинните избори през 2022 г. ($8,9 млрд.) и дори преминава границата на разходите от последните президентски избори.

Защо залогът взриви финансовите тавани?

Финансовата ескалация има ясна цел: тотален контрол върху законодателния апарат във Вашингтон за оставащите две години от мандата на Доналд Тръмп.

Рискът за Белия дом: Ако Демократическата партия си върне мнозинството в Камарата на представителите или спечели оспорвания Сенат, Белият дом ще бъде изправен пред пълна блокада на реформите си, последвана от десетки конгресни разследвания, изслушвания на членове на кабинета и постоянна заплаха от импийчмънт.

Икономическият барометър: Над 50% от рекламните бюджети са изразходвани за послания, свързани с икономиката – високите разходи за живот, цените на горивата и енергията, както и геополитическите сътресения, свързани с конфликта с Иран.

Къде отидоха милиардите: Войната в ефира и „Swing States“

Въпреки разрастването на дигиталните платформи, лъвският пай от средствата отново отиде за традиционна телевизионна реклама в ефира.

Парите обаче не се разпределят равномерно. Вместо това те бяха масирано наляти в шепа „колебливи щати“ и ключови сенаторски надпревари:

Тексас, Мичиган, Охайо, Мейн и Северна Каролина: По данни на AdImpact, само за рекламните спотове в тези няколко щата са изхарчени стотици милиони долари. В някои ключови окръзи медийният пазар бе толкова претоварен, че цените за секунда политическо време скочиха неколкократно.

Тънките разлики: В щати като Тексас и Канзас бе отбелязан трицифрен процентен скок в разходите за реклама спрямо 2022 г., тъй като и двете партии видяха шанс да преобърнат исторически контролирани от съперника територии.

Ерата на олигарсите: Мъск, Super PACs и „Тъмните пари“

Основният двигател на рекорда от 12 милиарда долара не са дребните дарители, а рекордната концентрация на капитал от шепа мега-милиардери.

Какво означава финансовият рекорд за бъдещето?

Според политическите анализатори от OpenSecrets, мащабът на тези избори показва две трайни тенденции в американската политика.

От една страна дълбока инфлация на политическия процес. Да стигнеш до гласоподавателя днес струва скъпо. Поляризацията прави избирателите по-трудни за убеждаване, което кара щабовете да ги заливат с негативна реклама по всички възможни канали – от ефирните телевизии до социалните мрежи и видео платформите.

От друга страна - зависимост от външни комитети. Кампаниите вече не се управляват изцяло от самите кандидати, а от външни супер-комитети (Super PACs). Това променя дневния ред – тези, които осигуряват милиардите, имат решаваща дума за законодателните приоритети след изборния ден.

Дали тези 12 милиарда долара ще купят контрол над Вашингтон за републиканците, или ще се окажат рекордно скъпа загуба, предстои да разберем с броенето на бюлетините тази нощ.