Междинните избори в САЩ могат да се превърнат в повратен момент за Тръмп и движението MAGA (Make America Great Again) Вотът може да промени баланса на силите в Конгреса, да отслаби позициите на президента и да очертае битката за Белия дом през 2028 г.

Междинните избори в САЩ традиционно се възприемат като оценка за управлението на действащия президент. Но вотът на 3 ноември 2026 г. може да има далеч по-голямо значение – да се превърне в повратен момент за американската политика и да очертае началото на нова политическа ера.

Резултатите ще бъдат решаващи за президентството и политическото наследство на Доналд Тръмп. Те могат както да затвърдят влиянието на движението MAGA върху американския политически живот, така и да поставят началото на неговото отслабване.

За демократите изборите са възможност за политическо възстановяване две години след тежкото поражение на президентския вот през 2024 г. И за двете партии резултатите ще бъдат важен ориентир за президентската надпревара през 2028 г.

Първи сериозен тест за властта на Тръмп

Междинните избори дават на американските избиратели възможност да повлияят върху баланса на властите и да наложат ограничения върху действията на президента.

Ако демократите успеят да си върнат контрола над Камарата на представителите или Сената, Тръмп може да се изправи пред мащабни разследвания на действията на администрацията му.

Сред потенциалните теми са управлението на Белия дом, предполагаеми случаи на корупция, политиките на кабинета, решенията в Пентагона, строителните проекти на президента и въпросите около личното му финансово състояние.

По същество изборите ще бъдат и оценка за близо две години управление, белязани от опити за мащабно преструктуриране на федералната администрация и използване на президентската власт срещу политически опоненти.

Във външната политика Тръмп продължава да поставя на първо място принципа „Америка на първо място“, като се дистанцира от традиционния модел на американско глобално лидерство. Решенията му за международните конфликти и отношенията с авторитарни лидери също предизвикват сериозни спорове.

За демократите обаче зaлогът е не по-малък. Партията все още се опитва да преодолее негативните последици от управлението на Джо Байдън, включително високата инфлация, проблемите по южната граница и хаоса около оттеглянето му от президентската надпревара през 2024 г.

За да спечелят отново доверието на избирателите, демократите трябва да докажат, че могат да предложат реални решения, а не просто да се противопоставят на Тръмп.

Необичайна кампания на фона на икономическото недоволство

Последните дни от кампанията на Тръмп бяха белязани от противоречиви изказвания и необичайни предизборни послания.

В обиколката си из щати с колебаещи се избиратели президентът говори по широк кръг от теми, но според критиците му отдели недостатъчно внимание на основния проблем за американците – високите разходи за живот.

Вместо да се съсредоточи върху цените на храните, жилищата и здравеопазването, Тръмп коментира новата бална зала в Белия дом, отправи лични забележки към сенатора от Охайо Джон Хъстед и използва остър език по отношение на мюсюлманите.

Въпреки неблагоприятните социологически проучвания, които дават преднина на демократите в битката за Камарата на представителите, президентът продължава да прогнозира победа на републиканците.

„Ще спечелим и ще шокираме света във вторник вечерта“, заяви председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, който застана до Тръмп в Айова.

За президента обаче евентуалното поражение би било особено болезнено. Той лично се включи активно в кампанията, превръщайки междинния вот в своеобразен референдум за управлението си.

Загуба на ключови места в Сената, включително в щати като Тексас и Джорджия, би поставила под въпрос политическата устойчивост на MAGA и би засилила вътрешните противоречия в Републиканската партия.

Победа на демократите може да промени баланса на властите

Евентуален успех на демократите би имал значителни последици за останалата част от президентския мандат на Тръмп.

Дори ако партията спечели и двете камари на Конгреса, президентът ще запази широките си конституционни правомощия, особено във външната политика.

Контролът върху Конгреса обаче би позволил на демократите да засилят надзора върху администрацията, да организират изслушвания и да блокират или променят част от законодателните инициативи на Белия дом.

Особено важна е битката за Сената. Демократите се нуждаят от нетно увеличение от четири места, за да си осигурят мнозинство. Подобен резултат би им дал възможност да влияят върху процеса на утвърждаване на федерални съдии и потенциални назначения във Върховния съд.

Възможни са и сериозни сблъсъци около военните операции, държавния бюджет и решенията на президента за използване на американската военна сила.

Демократите вече предупреждават, че американските семейства изпитват все по-големи затруднения заради поскъпването на горивата, храните и останалите стоки.

Сенаторът демократ Брайън Шац посочи, че избирателите очакват от политиците конкретни действия за облекчаване на финансовия натиск върху домакинствата.

Загубата на контрола над Конгреса обаче няма непременно да направи Тръмп по-малко активен. Напротив, вероятни са продължителни политически и съдебни конфликти между Белия дом и законодателите.

Президентската надпревара през 2028 г. започва още сега

Междинните избори ще имат значение и далеч отвъд настоящия президентски мандат. Резултатите могат да определят кои политици ще имат най-сериозни шансове за номинациите на двете партии през 2028 г.

При тежко поражение на републиканците вниманието неизбежно ще се насочи към въпроса дали MAGA може да продължи да доминира партията и след края на политическата кариера на Тръмп.

Сред потенциалните наследници на президента е вицепрезидентът Джей Ди Ванс. За него основното предизвикателство ще бъде да запази подкрепата на привържениците на Тръмп, като същевременно се дистанцира от непопулярните решения на настоящата администрация.

При демократите резултатите ще покажат кои политически послания и кандидати имат най-голям потенциал.

Сред възможните претенденти за президентската номинация са сенаторът от Джорджия Джон Ософ и губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро.

Вотът може да задълбочи и идеологическите разногласия в Демократическата партия. Успех на прогресивни кандидати би засилил позициите на политиците, които настояват за по-ляв курс, включително по отношение на здравеопазването, социалната политика и икономическото неравенство.

Разделението между умереното и прогресивното крило вече се проявява в редица вътрешнопартийни сблъсъци.

Изпитание за американската демокрация

Междинният вот ще бъде и проверка за устойчивостта на американските демократични институции.

Тръмп вече постави под въпрос начина, по който се организират изборите в някои щати, включително Аляска и Калифорния. Президентът заяви, че ще приеме резултатите от междинните избори само ако смята, че те са честни.

Подобни изказвания връщат спомените за опитите му да оспори резултатите от президентските избори през 2020 г.

На този фон милиони американци очакват от политическите си представители решения на съвсем конкретни проблеми – високите цени на храните, жилищата и здравните услуги, както и несигурността за работните места заради бързото развитие на изкуствения интелект.

Именно тези въпроси могат да се окажат решаващи за поведението на избирателите.

За Тръмп е важно запазването на политическото му влияние и възможността да продължи да изпълнява програмата си без сериозна съпротива от Конгреса. За демократите това е шанс да докажат, че могат не само да спечелят избори, но и да управляват ефективно.

Резултатите ще покажат дали американските избиратели са готови да продължат да подкрепят политическия курс на Тръмп, или страната навлиза в нов етап на политическо пренареждане.